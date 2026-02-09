Logo Mega

"Tú te quedas aquí": Luis Emilio impidió la renuncia de Leonor y le dio una nueva "tarea" en EJDO

En el capítulo 229 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) tembló cuando regresó al trabajo. Siente miedo y repulsión al ver a Luis Emilio (Alejandro Trejo), así que seguir de secretaria en el Grupo Walker es insostenible.

El empresario la mandó llamar a su oficina y ella aprovechó la oportunidad para presentar su renuncia. "Con respecto al crédito hipotecario de mi papá, prometo pagar todas las cuotas sin falta...", alcanzó a decir antes de ser interrumpida por su jefe.

El nuevo "trabajo" de Leo

Los planes de Walker eran distintos: "No. No, Leíto, tú no te vas a ninguna parte. Te quedas aquí, cerquita mío, donde mis ojos te vean y además quiero que arregles la cag... que dejaste con Jessica".

"Así como le comiste el coco con esos pelambres de vieja copuchenta, quiero que vayas donde ella con una manito en el corazón y un pucherito en esa linda carita y le digas que te arrepientes de haber hablado mal de mí", ordenó. 

Sin más alternativa, Leo prometió hacer lo que le pedía. 

