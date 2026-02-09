"Tú te quedas aquí": Luis Emilio impidió la renuncia de Leonor y le dio una nueva "tarea" en EJDO
En el capítulo 229 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) tembló cuando regresó al trabajo. Siente miedo y repulsión al ver a Luis Emilio (Alejandro Trejo), así que seguir de secretaria en el Grupo Walker es insostenible.
El empresario la mandó llamar a su oficina y ella aprovechó la oportunidad para presentar su renuncia. "Con respecto al crédito hipotecario de mi papá, prometo pagar todas las cuotas sin falta...", alcanzó a decir antes de ser interrumpida por su jefe.
El nuevo "trabajo" de Leo
Los planes de Walker eran distintos: "No. No, Leíto, tú no te vas a ninguna parte. Te quedas aquí, cerquita mío, donde mis ojos te vean y además quiero que arregles la cag... que dejaste con Jessica".Ir a la siguiente nota
"Así como le comiste el coco con esos pelambres de vieja copuchenta, quiero que vayas donde ella con una manito en el corazón y un pucherito en esa linda carita y le digas que te arrepientes de haber hablado mal de mí", ordenó.
Sin más alternativa, Leo prometió hacer lo que le pedía.Ve el capítulo en