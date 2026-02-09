La noche del crimen de Bernardita: Gonzalo recordó su encuentro con Omar fuera de la casa Walker en EJDO

09 feb. 2026 - 17:16 hrs.

En el capítulo 229 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) llamó a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) para ofrecerle una millonaria suma si le entrega lo que sea que tenga contra Omar (César Sepúlveda).

El periodista lo sorprendió al confirmar que cuenta con evidencia de que Droguett asesinó a Bernardita (Catalina Guerra).

"Lo puedes secar en cana"

"Tengo fotos del Omar saliendo de la casa de tus papás con un arma en la mano. Sí estaba (ahí), te estaba esperando a ti. Te quería sacar una cuña después del numerito que te mandaste en la conferencia de prensa, ¿te acuerdas?", recordó Gonzalo al teléfono.

El Jardín de Olivia / Mega

"Te quería entrevistar cuando, de repente, escuché unos balazos. Fue un par de segundos, pero tengo fotos. Créeme que con esas fotos lo puedes secar en la cana", agregó.

Muy interesado por tener las imágenes, Bastián prometió pagar $250 millones en efectivo.