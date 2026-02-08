¿Team Santana o Team Clemente? Dos hombres, dos caminos para conquistar a Diana en El Jardín de Olivia

08 feb. 2026 - 10:00 hrs.

La muerte de Bernardita (Catalina Guerra) tuvo consecuencias inesperadas en el corazón de Diana (Nicole Espinoza). El romance con Clemente (Pipo Gormaz) parecía haber superado todos los obstáculos, pero el crimen lo cambió todo en El Jardín de Olivia.

El hijo mayor de los Walker está convencido de que Raúl (César Caillet) asesinó a su madre, incluso si Diana le insiste en que fue incriminado por Omar (César Sepúlveda).

La desconfianza y más tarde la denuncia en contra del padre de la terapeuta terminaron por quebrar la relación entre los dos. Aquí es cuando la presencia del comisario Gabriel Santana (Matías Oviedo) llenó el vacío que dejó Clemente.

En lugar de cuestionar las sospechas de Diana, el policía investigó cada una de las aristas que planteó la joven. En un principio era solo un deseo de encontrar justicia, pero poco a poco su carácter lo cautivó y ahora siente más ímpetu de hallar al verdadero culpable.

Precisamente esta cercanía entre su ex y el comisario desató los celos de Clemente. Él se siente incapaz de apoyarla en resolver el caso, pero sigue pidiendo que esté presente en la vida de Olivia (Violeta Silva) y Diana, como todavía lo ama, acepta esta relación ambigua.

¿Con quién debería quedarse? ¿Santana o Clemente?

