Vanessa consolará a Leonor tras brutal encuentro con Luis Emilio en el capítulo 229 de El Jardín de Olivia

07 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 229 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) regresará al trabajo, pero el trauma que vivió la noche anterior será difícil de olvidar.

La única que podrá entender el calvario que vive es Vanessa (Begoña Basauri) y, a pesar del reciente conflicto entre las dos, le tenderá una mano y mostrará empatía como pocas veces.

"Te voy a decir algo, pero no le vas a decir a nadie que yo te lo dije, ¿ya? Tú tienes que entender el costo que significa enfrentar a Luis Emilio", mencionará.

El Jardín de Olivia / Mega

El reencuentro de Leonor con su jefe

Este breve momento de apoyo se verá interrumpido por Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien querrá hablar con su secretaria.

"Leíto, necesito hablar una palabrita contigo", dirá el empresario, mientras ella se seca las lágrimas para hacer acopio de valor.