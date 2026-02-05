El Jardín de Olivia - Capítulo 227: Un rescate y una advertencia

05 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) forzó la puerta del departamento de Leonor (Romina Norambuena) y la rescató de Luis Emilio (Alejandro Trejo) con violencia.

El empresario se sorprendió al saber que esos dos tenían más que una relación laboral y aceptó no tomar represalias. Eso sí, la secretaria tuvo que prometer que no seguirá "calumniando" a Walker nunca más.

Leonor tembló al recordar el ataque una vez Luis Emilio se fue. Estaba decidida a denunciarlo con la policía y Omar la convenció de no cometer ese error. Walker tiene la justicia comprada y la joven incluso podría perder la vida si se atreve a desafiarlo.

El Jardín de Olivia / Mega

La sospecha de Bastián

Santana (Matías Oviedo) recibió buenas noticias: Bastián (Alonso Quintero) saldrá pronto de la clínica y tendrá oportunidad de acercarse a Omar. Los dos deben averiguar por qué lo chantajea Gonzalo Carrasco (Juan Carlos Maldonado).

Bastián hará su parte en esta misión, pero compartió una inquietud con el comisario. Droguett es un perro fiel de Luis Emilio y no haría nada sin su aprobación, lo que podría significar que fue el propio Walker quien planificó la muerte de Bernardita (Catalina Guerra) y su propio ataque.