"¡No le vas a tocar un pelo!": Omar salvó a Leonor con certero golpe a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

05 feb. 2026 - 17:24 hrs.

En el capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) forzó su entrada al departamento de Leonor (Romina Norambuena) y dio un puñetazo a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para alejarlo de la secretaria.

Haciéndole frente a su jefe, no permitiría que le tocara un pelo a la joven, dando a entender el nuevo tipo de relación que hay entre los dos.

El Jardín de Olivia / Mega

El empresario solo rió: "Pero qué lindo. Veo que volvió el amor al Grupo Walker. ¿Qué hago, saco los violines? Pensé que era Vanessita la oficial, pero ahora veo que tienes a esta nueva muñequita. En todo caso, esta chiquilla sigue siendo mi secretaria y no me parece nada bien que ande esparciendo rumores falsos sobre mí".

Omar debe prepararse por su atrevimiento

Mucho más calmado, Omar dejó el tono combativo y ofreció disculpas en nombre de Leonor. Un incidente como el de Jessica (Ignacia Sepúlveda) no se volvería a repetir y así aseguró que la joven no sufriera represalias.

"Ponle un bozal a esta chiquilla porque o si no, voy a volver aquí y le voy a tapar la boca sea como sea. Ah, otra cosita: este exabrupto de recién te lo voy a cobrar muy caro", anunció Walker antes de marcharse.