Ignacia no resistió la tristeza y tomó una de las pastillas de Bernardita en El Jardín de Olivia
En el capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) está agotada con los problemas. Tenía el sueño de vivir junto a Karina (Jacinta Rodríguez), pero su padre se encargó de hacer añicos un futuro con la artista.
La menor de los Walker volvió a la casa de Clemente (Pipo Gormaz) con paso derrotado y se sentó en el sillón a examinar las cosas de su madre.
Ignacia imita a su madre
Desde que Bernardita (Catalina Guerra) partió, las cosas han ido de mal en peor en su vida. Por eso es que miró con añoranza las fotografías y pertenencias que su hermano guardó cuidadosamente en una caja.
Entre las cosas había un pequeño estuche. Era el pastillero de Berni, que contenía los medicamentos que su psiquiatra le recetó para combatir el constante insomnio y ansiedad que sufría por culpa de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Sintiéndose igual de desolada que su madre, Nacha quiso adormecer sus sentidos y tomó una de las pastillas.