Ignacia no resistió la tristeza y tomó una de las pastillas de Bernardita en El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) está agotada con los problemas. Tenía el sueño de vivir junto a Karina (Jacinta Rodríguez), pero su padre se encargó de hacer añicos un futuro con la artista. 

La menor de los Walker volvió a la casa de Clemente (Pipo Gormaz) con paso derrotado y se sentó en el sillón a examinar las cosas de su madre. 

Ignacia imita a su madre

Desde que Bernardita (Catalina Guerra) partió, las cosas han ido de mal en peor en su vida. Por eso es que miró con añoranza las fotografías y pertenencias que su hermano guardó cuidadosamente en una caja. 

Ignacia-Cota-Castelblanco
El Jardín de Olivia / Mega
Entre las cosas había un pequeño estuche. Era el pastillero de Berni, que contenía los medicamentos que su psiquiatra le recetó para combatir el constante insomnio y ansiedad que sufría por culpa de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Sintiéndose igual de desolada que su madre, Nacha quiso adormecer sus sentidos y tomó una de las pastillas

