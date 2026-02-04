"Yo puedo ser muy agradecido": Leonor está en las garras de Luis Emilio en El Jardín de Olivia

04 feb. 2026 - 17:36 hrs.

En el capítulo 226 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) fue valiente al tratar de proteger a Jessica (Ignacia Sepúlveda), pero ahora paga las consecuencias.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue a su departamento en plena noche para darle un escarmiento.

"Un pajarito me contó que estabas hablando de mí a mis espaldas y cosas no muy gratas, (...) pero afortunadamente es un malentendido, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer algo para dejar este mal rato atrás. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos las paces?", propuso el empresario mientras le acariciaba el rostro.

El Jardín de Olivia / Mega

Alguien llega al rescate

Leonor temblaba de miedo mientras Walker le pedía no oponer resistencia.

Antes de que sucediera lo peor, Omar (César Sepúlveda) corrió hasta la puerta del departamento de la secretaria y la llamó a viva voz para comprobar si estaba bien.