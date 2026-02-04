Clemente no se decide: Siente celos de Santana, pero no quiere apoyar a Diana en El Jardín de Olivia

04 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En el capítulo 226 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) vio a Diana (Nicole Espinoza) abrazada con Santana (Matías Oviedo) y se molestó al pensar que el comisario tiene segundas intenciones con su ex.

"¿Tú de verdad crees que te está ayudando porque quiere hacer lo correcto? (...) Tú no sabes cuánto me gustaría ser yo el que esté al lado tuyo. No sabes cuánto me gustaría ser el que confía en ti, el que cree en ti, pero no puedo", confesó Walker.

Ella entonces le pidió dar un salto de fe y acompañarla en esta cruzada por encontrar la verdad.

El Jardín de Olivia / Mega

Olivia está primero

Clemente no fue capaz. Seguir a Diana en su búsqueda de justicia terminó con Bernardita (Catalina Guerra) muerta y con Olivia (Violeta Silva) muy afectada. Antes que el amor, él tiene que proteger a su familia.

Por eso es que tratará de impugnar la orden de alejamiento que interpuso Pepa (Katyna Huberman), pero su relación de pareja no tiene vuelta.