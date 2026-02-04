El caso podría dar un giro: Santana y Bastián tendrán un nuevo sospechoso en el capítulo 227 de EJDO

04 feb. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se comunicará con Bastián (Alonso Quintero) para que colabore con ellos y se acerque a Omar (César Sepúlveda).

"Hay un periodista que lo está extorsionando. Un periodista que tú conoces: Gonzalo Carrasco. (...) No lo tengo claro, pero yo creo que él sabe algo de la muerte de tu mamá y está relacionado con Omar", revelará el policía.

¿Luis Emilio involucrado?

Walker aceptará la misión, pero algo le quedará dando vueltas sobre el crimen. "Omar no movería un dedo si no fuera porque mi viejo se lo ordenó. Siempre ha sido el perro fiel que le hace el trabajo sucio", dirá al comisario.

El Jardín de Olivia / Mega

Sorprendido, Gabriel sacará una conclusión: "¿Tú me estás diciendo que tu papá le ordenó a Omar dispararle a tu mamá y a él mismo?".

Si esto fuera cierto, cambiaría completamente el caso.