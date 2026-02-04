Logo Mega

El Jardín de Olivia - Capítulo 226: La peor pesadilla de Leonor

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) le contó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) que Leonor (Romina Norambuena) es la que le advirtió a Jessica (Ignacia Sepúlveda) de sus malas intenciones en Lima. 

Walker decidió esa misma noche hacerle una visita a la secretaria y encontrar una manera de "resolver" el malentendido. 

Leo no tenía cómo defenderse de su jefe y, aterrada, se quedó en un rincón del departamento mientras el empresario la tocaba con lascivia. Omar (César Sepúlveda) llegó de improviso, dándole una esperanza de salvación.

Clemente con el corazón dividido

Clemente (Pipo Gormaz) vio a Diana (Nicole Espinoza) abrazada a Santana (Matías Oviedo). Se dio cuenta que la terapeuta no se encuentra bien con la detención de su padre y confesó sus enormes ganas de ser él quien la consuele. 

Sin embargo, este sentimiento se opone al dolor por la muerte de Bernardita (Catalina Guerra) y su convicción de que Raúl (César Caillet) es el asesino. 

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

