¿Sacará conclusiones equivocadas? Clemente verá a Diana y Santana abrazados en el capítulo 226 de EJDO

04 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 226 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) por fin quebrará su coraza. Tras mucho tiempo luchando por el bienestar de su familia, se dará espacio para llorar por esta pelea que parece perdida.

"Es como que estoy empujando esto sola", le confesará a Santana (Matías Oviedo) mientras se despiden afuera de la casa de Gloria (Francisca Gavilán).

El comisario le demostrará su apoyo al afirmar que la acompaña en su búsqueda de justicia y ella, agradecida, lo abrazará.

El Jardín de Olivia / Mega

Una situación comprometedora

Clemente (Pipo Gormaz) irá al encuentro de Diana, pero mientras se acerca con su auto, observará a la terapeuta en los brazos del policía.

¿Walker pedirá explicaciones o se convencerá de que Diana tiene otro tipo de relación con Gabriel?