El Jardín de Olivia - Capítulo 225: La gran pregunta de Jessica
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) tendrá una espina en el corazón. Leonor (Romina Norambuena) le advirtió de las malas intenciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y ella le dio el beneficio de la duda a su jefe.
Haciendo acto de valor, fue a su despacho y preguntó por qué ella, entre todos, fue elegida para asumir el cargo. "¿Usted me dio el ascenso porque realmente cree que me lo merezco o porque tiene otras intenciones comigo?", quiso saber.
Walker la convenció de que quería darle una oportunidad para crecer laboralmente y que no se oponía a que ella se fuera a la competencia, pero más tarde exigió que Vanessa (Begoña Basauri) le contara qué le dijo a la periodista para que ella se hiciera tan mala imagen suya.Ir a la siguiente nota
Renata conecta con Olivia
Olivia (Violeta Silva) es muy reacia a conversar con personas ajenas a su familia. Diana (Nicole Espinoza) es una de las pocas que logró ganar su confianza y, ahora, Renata Montes (Susana Hidalgo) se unió a este selecto grupo.
La fiscal supo acercarse a la niña porque también es madre y gracias a esta conexión, se ganó el aprecio de Clemente (Pipo Gormaz).Ve el capítulo en