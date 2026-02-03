El Jardín de Olivia - Capítulo 225: La gran pregunta de Jessica

03 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) tendrá una espina en el corazón. Leonor (Romina Norambuena) le advirtió de las malas intenciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y ella le dio el beneficio de la duda a su jefe.

Haciendo acto de valor, fue a su despacho y preguntó por qué ella, entre todos, fue elegida para asumir el cargo. "¿Usted me dio el ascenso porque realmente cree que me lo merezco o porque tiene otras intenciones comigo?", quiso saber.

Walker la convenció de que quería darle una oportunidad para crecer laboralmente y que no se oponía a que ella se fuera a la competencia, pero más tarde exigió que Vanessa (Begoña Basauri) le contara qué le dijo a la periodista para que ella se hiciera tan mala imagen suya.

El Jardín de Olivia / Mega

Renata conecta con Olivia

Olivia (Violeta Silva) es muy reacia a conversar con personas ajenas a su familia. Diana (Nicole Espinoza) es una de las pocas que logró ganar su confianza y, ahora, Renata Montes (Susana Hidalgo) se unió a este selecto grupo.

La fiscal supo acercarse a la niña porque también es madre y gracias a esta conexión, se ganó el aprecio de Clemente (Pipo Gormaz).