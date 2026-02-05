Omar le reveló a Leonor los horrores que le esperan si denuncia a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

05 feb. 2026 - 17:32 hrs.

En el capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) quería denunciar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) por lo que acababa de sufrir. Sin embargo, Omar (César Sepúlveda) le abrió los ojos a la realidad.

"Luis Emilio sí está por encima de la ley. ¿Sabes qué va a pasar si haces esa denuncia? Absolutamente nada", aseguró.

Una carta de despedida

Aún si nada sucedía, la secretaria insistió en que era necesario levantar la voz. Droguett, con los ojos enrojecidos, habló de las verdaderas consecuencias de desafiar a Walker, más allá de perder el empleo o la casa.

El Jardín de Olivia / Mega

"Un día, un auto va a parar frente a ti, se van a bajar dos tipos, te van a encañonar, te van a subir al auto, te van a llevar a una bodega y va a llegar Luis Emilio a hacerte lo que hoy día no pudo hacerte. Al final de todo eso, te va a hacer escribir una carta de despedida y yo no voy a poder hacer nada para ayudarte", dijo.

Lo sabe bien porque tanto él como Vanessa (Begoña Basauri) sufrieron lo mismo en el pasado.