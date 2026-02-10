¡Grandes sorpresas! Los participantes de El Internado que desfilarán en la Gala del Festival de Viña 2026

10 feb. 2026 - 10:26 hrs.

Queda poco más de una semana para la Gala del Festival de Viña 2026 y tenemos participantes de El Internado totalmente confirmados para esta ocasión.

Recordemos que el próximo viernes 20 de febrero se realizará uno de los eventos de moda más importante de la televisión chilena.

Cientos de famosos, nacionales e internacionales, se preparan con meses de anticipación para lucir sus mejores looks y deleitar al público en la extensa alfombra roja.

Gala

¿Qué participantes de El Internado irán a la Gala del Festival de Viña 2026?

Por parte de El Internado, tendremos varios exponentes en la Gala del Festival de Viña, comenzando por los debutantes, Blu Dumay, Akemi Nakamura, Furia Scaglione y Luis Mateucci.

Otras figuras del reality de Mega que volverán a desfilar en la alfombra roja son Paloma Fiuza, más conocida como Pops, Fernando Solabarrieta y Carla Ochoa.

