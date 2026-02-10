Cantantes, modelos y animadores: Estos son los nombres de los confirmados a la Gala de Viña 2026

10 feb. 2026 - 18:40 hrs.

Una nueva entrega de la Gala del Festival de Viña del Mar se realizará el próximo viernes 20 de febrero a las 21:00 horas en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

La 15° edición será conducida por Tonka Tomicic, mientras que lo invitados serán entrevistados por José Antonio Neme durante su paso por la alfombra roja, donde habrán diversas estaciones para mostrar los detalles de sus looks.

La Gala cuenta con más de 130 invitados que van desde autoridades, artistas, figuras públicas y televisivas.

Aton

Estos son los confirmados a la Gala de Viña 2026:

Recuerda que puedes adquirir entradas gratuitas a través del sitio de Puntoticket desde el viernes 13 a las 13:00 horas.

Todo sobre Gala Viña