Cantantes, modelos y animadores: Estos son los nombres de los confirmados a la Gala de Viña 2026
Una nueva entrega de la Gala del Festival de Viña del Mar se realizará el próximo viernes 20 de febrero a las 21:00 horas en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.
La 15° edición será conducida por Tonka Tomicic, mientras que lo invitados serán entrevistados por José Antonio Neme durante su paso por la alfombra roja, donde habrán diversas estaciones para mostrar los detalles de sus looks.
La Gala cuenta con más de 130 invitados que van desde autoridades, artistas, figuras públicas y televisivas.
Estos son los confirmados a la Gala de Viña 2026:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Américo y Yamila Reyna
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña
- Daniel Fuenzalida
- Vesta Lugg
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Fran Maira
- Sinaka
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Jaime Leyton
- Diego Muñoz
- Pablo Chill-e
- Nicole
- Sigrid Alegría y Los Claveles
- Francisca Crovetto
- Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro
- Eugenia Lemos
- Marcelo Marocchino
- Roberto Cox
- Mauricio Medina
Recuerda que puedes adquirir entradas gratuitas a través del sitio de Puntoticket desde el viernes 13 a las 13:00 horas.
