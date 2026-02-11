¿Transparencia o brillos? Tonka Tomicic adelanta detalles de su look para la Gala de Viña 2026

11 feb. 2026 - 15:40 hrs.

A días de la esperada Gala del Festival de Viña 2026, Tonka Tomicic entregó detalles de su look para la extensa alfombra roja.

Precisamente, en su visita al estudio de Mucho Gusto, la animadora del evento fue consultada por el vestido que lucirá en la instancia, programada para el próximo viernes 20 de febrero, en el Sporting Club de Viña del Mar.

Así será el look de Tonka Tomicic en la Gala de Viña 2026

Según contó Tonka, está la posibilidad de aplicar transparencia y brillo a su traje, aunque es algo que aún no tiene decidido en un 100%.

Mega

"Tengo una posibilidad y la estamos viendo, pero uno nunca sabe, se puede caer", mencionó.

Lo único seguro es que la animadora de El Internado sorprenderá una vez más con sus looks en el evento que, en esta ocasión, contará justamente con ella como conductora.

Recordemos que José Antonio Neme estará a cargo de las entrevistas, mientras que Marcelo Marocchino de los comentarios sobre moda y Florencia Vial en las distintas estaciones tomando las impresiones de los invitados.

Todo sobre Gala Viña