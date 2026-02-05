¿Cómo obtener las entradas gratuitas para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026?

05 feb. 2026 - 11:45 hrs.

Este viernes 20 de febrero, la Gala del Festival de Viña del Mar llegará a las pantallas de Mega cargada de glamour, instancia en la que distintas celebridades nacionales e internacionales se lucirán en la alfombra roja.

Esta versión de la Gala marcará la 15° edición desde que el programa se televisa, definiendo un hito que se celebrará a lo grande, y a la que el público podrá acceder de forma gratuita.

Sí, así como lo leiste, el público tendrá la posibilidad de ingresar sin costo a las gradas del Sporting Club de Viña del Mar para ver a sus celebridades favoritas.

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas para la Gala de Viña?

Precisamente, las entradas gratuitas podrán ser obtenidas a través del sistema Puntoticket desde este viernes 13 de enero, a las 10:00 horas.

De este modo, las personas afortunadas podrán ver a los más de 130 invitados en la alfombra roja más importante del país, a partir de las 21:00 horas del viernes 20, en una pasarela que contará con más de 900 metros cuadrados y una extensa cobertura con más de 23 cámaras televisivas.

Así, esta edición de la Gala del Festival será la que mayor despliegue técnico ha tenido en su historia y traerá nuevamente todo el glamour de los famosos a las pantallas.

