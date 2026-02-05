Presentado por: Paris

¿Cómo obtener las entradas gratuitas para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026?

  • Por Matías Rivera
¿Cómo obtener las entradas gratuitas para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026? ATON

Este viernes 20 de febrero, la Gala del Festival de Viña del Mar llegará a las pantallas de Mega cargada de glamour, instancia en la que distintas celebridades nacionales e internacionales se lucirán en la alfombra roja. 

Esta versión de la Gala marcará la 15° edición desde que el programa se televisa, definiendo un hito que se celebrará a lo grande, y a la que el público podrá acceder de forma gratuita

Lo más visto de Gala

Sí, así como lo leiste, el público tendrá la posibilidad de ingresar sin costo a las gradas del Sporting Club de Viña del Mar para ver a sus celebridades favoritas. 

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas para la Gala de Viña?

Precisamente, las entradas gratuitas podrán ser obtenidas a través del sistema Puntoticket desde este viernes 13 de enero, a las 10:00 horas. 

Ir a la siguiente nota

De este modo, las personas afortunadas podrán ver a los más de 130 invitados en la alfombra roja más importante del país, a partir de las 21:00 horas del viernes 20, en una pasarela que contará con más de 900 metros cuadrados y una extensa cobertura con más de 23 cámaras televisivas.

Así, esta edición de la Gala del Festival será la que mayor despliegue técnico ha tenido en su historia y traerá nuevamente todo el glamour de los famosos a las pantallas.

Todo sobre Gala Viña

Leer más de

Minuto a minuto