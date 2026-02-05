Fecha, hora, entradas gratuitas y más de 130 invitados: Todo lo que necesitas saber de la Gala de Viña 2026

05 feb. 2026 - 12:35 hrs.

Este viernes 20 de febrero se llevará a cabo una nueva edición de la Gala del Festival de Viña del Mar en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

Esta versión de la Gala marcará la 15° edición desde que el programa se televisa, definiendo un hito que se celebrará a lo grande, y a la que el público podrá acceder de forma gratuita.

Por lo mismo, para que no te pierdas ningún detalle sobre este gran evento, en Mega.cl hicimos una recopilación de todo lo que necesitas saber para la tan esperada Gala de Viña.

Todo lo que necesitas saber de la Gala de Viña 2026

Lo primero que necesitas conocer es que la Gala se realizará el próximo viernes 20 de febrero, a partir de las 21:00 hora,s en el Sporting Club, espacio que contará con una pasarela de más de 900 metros cuadrados y una extensa cobertura con más de 23 cámaras televisivas.

Asimismo, la Gala tendrá la animación de Tonka Tomicic, mientras que las entrevistas serán realizadas por José Antonio Neme, al igual que Marcelo Marocchino en el comentario de modas, y con Florencia Vial desde las distintas estaciones y tomando las impresiones de los famosos que desfilarán.

Cabe destacar que esta edición tendrá más de 130 invitados, entre los que destacan Emilia Dides, Sammis Reyes, Faloon Larraguibel, Inna Moll, Fátima Bosch, Cony Capelli y muchos más.

Otro punto importante es que el público que desee asistir al Sporting Club, podrá obtener entradas gratuitas a través del sistema Puntoticket desde el viernes 13, a las 10:00 horas.

La Gala del Festival de Viña 2026 traerá nuevamente todo el glamour de los famosos a las pantallas y solo por Mega.

