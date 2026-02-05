Con una Miss Universo incluida: Estos son los famosos confirmados para la Gala de Viña 2026
Mega
Este viernes 20 de febrero se realizará una edición más de la Gala del Festival de Viña del Mar que en esta ocasión contará con más de 130 invitados.
Precisamente, la Gala se llevará a cabo en el Sporting Club de la Ciudad Jardín a partir de las 21:00 horas, instancia en la que celebridades nacionales e internacionales desfilarán por la alfombra roja, luciendo sus mejores atuendos y looks.
Por lo mismo, recopilamos todo los invitados que, hasta ahora, han sido confirmados para recorrer el espacio más glamoroso de la televisión chilena.
Estos son los invitados confirmados para la Gala de Viña 2026
De momento, el listado de famosos confirmados en la Gala de Viña del Mar es el siguiente:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Américo y Yamila Reyna
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña
- Daniel Fuenzalida