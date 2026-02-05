Con una Miss Universo incluida: Estos son los famosos confirmados para la Gala de Viña 2026

05 feb. 2026 - 13:00 hrs.

Este viernes 20 de febrero se realizará una edición más de la Gala del Festival de Viña del Mar que en esta ocasión contará con más de 130 invitados.

Precisamente, la Gala se llevará a cabo en el Sporting Club de la Ciudad Jardín a partir de las 21:00 horas, instancia en la que celebridades nacionales e internacionales desfilarán por la alfombra roja, luciendo sus mejores atuendos y looks.

Por lo mismo, recopilamos todo los invitados que, hasta ahora, han sido confirmados para recorrer el espacio más glamoroso de la televisión chilena.

Estos son los invitados confirmados para la Gala de Viña 2026

De momento, el listado de famosos confirmados en la Gala de Viña del Mar es el siguiente:

Todo sobre Gala Viña