¡Impactante! Omar recordará todos los detalles de la noche del crimen en el capítulo 234 de EJDO

13 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En el avance del capítulo 234 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) sabe que eliminar las fotos de Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) no soluciona el problema que tiene en sus espaldas.

Diana (Nicole Espinoza), Santana (Matías Oviedo) y Bastián (Alonso Quintero) están tras su pista y más temprano que tarde podría caer. ¿Qué fue lo que hizo que tanta angustia le da recordar?

El pasado que condena a Omar

Ahogado en alcohol, el director ejecutivo evocará aquella noche fatídica en que Bernardita (Catalina Guerra) murió.

El Jardín de Olivia / Mega

En sus memorias, camina por el patio de los Walker y se encuentra con Luis Emilio (Alejandro Trejo), enfrascado en una tensa conversación con su mujer.

Lentamente, levanta un arma contra los esposos mientras Berni lo mira con terror. "¿Omar? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Haz algo!", dice Vial, quien busca resguardarse tras Luis Emilio.