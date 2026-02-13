Jessica lo sabrá todo: Flavia se compadece de Bastián y acepta contar la verdad de la "infidelidad" en EJDO

13 feb. 2026 - 17:14 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) hizo caso a los consejos de Leonor (Romina Norambuena) y tratará de reconquistar a Jessica (Ignacia Sepúlveda), pero para lograrlo, tiene que conseguir que vuelva a creer en él.

El asunto de la infidelidad fue lo que arruinó todo entre ellos y la única que puede decir la verdad es Flavia (María Pedrique).

Un cambio de opinión

La acompañante fue al departamento de Bastián. Él ofreció pagarle para que cuente lo que sucedió, pero ella se negó: "Sé que eres una persona muy inteligente, pero yo también soy clever, fíjate, y sé que no me conviene pelearme con tu papá y menos por unas lucas".

El Jardín de Olivia / Mega

El joven la convenció de ayudarlo porque, tras la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), Jessica es lo único bueno que tiene en su vida y la ama de verdad.

La condición es que no harán referencia a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y solo hablarán del asunto de las drogas: "Lo único que te pido es que no le digas ni una palabra de esto a tu padre".