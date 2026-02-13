Se le rompió el corazón: Santana fue testigo de la reconciliación de Diana y Clemente en El Jardín de Olivia

13 feb. 2026 - 17:22 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) reflexionaron sobre las sospechas de Bastián (Alonso Quintero) y lo que les queda por hacer una vez Santana (Matías Oviedo) denuncie a Burgos (Juan Carlos Cáceres).

Diana agradeció el cambio de actitud que tomó Walker en este último tiempo.

"Yo sé que te lo he dicho muchas veces, pero quiero que sepas lo importante que es para mí saber que estás conmigo en esto", confesó.

El Jardín de Olivia / Mega

Un amor no correspondido

Él, por su parte, miró con optimismo el futuro. "Le tengo fe a lo nuestro y ahora ese departamento que alguna vez soñamos juntos, vuelve a ser probable. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de cumplir nuestros sueños", dijo mientras se acercaba a besarla.

Fue entonces que Santana apareció por el umbral de la puerta con rostro desencajado al verlos juntos.