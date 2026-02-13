Horror e incredulidad: Nacha se quiebra por supuesta implicancia de Luis Emilio en el crimen de Berni en EJDO

13 feb. 2026 - 17:18 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) abrió una nueva grieta en el corazón de Ignacia (Cota Castelblanco) al sostener que Luis Emilio (Alejandro Trejo) podría estar tras el crimen de su madre.

Hubo pruebas que desaparecieron, pero el comisario Santana (Matías Oviedo) está tras la pista de lo que habría hecho Omar (César Sepúlveda) bajo órdenes de Walker.

Pese a todas las cosas horribles que Luis Emilio le ha hecho a su familia, la joven se niega a creer que el empresario podría caer tan bajo. Si fuera cierto, el hombre que le fue más querido sería un completo monstruo.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina no se puede acercar

La angustia la hizo huir hasta su departamento y llamar a Karina (Jacinta Rodríguez) para poder desahogarse, aunque sea en la distancia.

La pintora quiso ir a verla, pero en su paranoia, Ignacia temió que alguien vigile su hogar y le cuente a Luis Emilio de todas las personas que entran y salen. Esta estresante situación tuvo que enfrentarla sola.