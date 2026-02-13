"El que va a salir perdiendo eres tú": Burgos hará seria advertencia a Santana en el capítulo 233 de EJDO

13 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 233 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se negó a callar en favor del subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres), pero su mentor estará seguro de que nada le sucederá.

Aún si Gabriel tiene imágenes que sitúan a Burgos con Gonzalo (Juan Carlos Maldonado), los contactos del policía son tan grandes que solo habrá un perjudicado y no será él.

¿Quién protege a Burgos?

"Solo quiero decirte que quede clara una cosa: hagas lo que hagas, esto no te va a llevar a ninguna parte, Gabriel", dirá a modo de advertencia.

El Jardín de Olivia / Mega

"Aquí no hay nada irregular. Lo único que vas a conseguir es que el que va a salir perdiendo eres tú", afirmará.

¿Sus palabras lograrán disuadir a Gabriel de mostrar las imágenes de la cámara de seguridad a la fiscal Montes (Susana Hidalgo)?