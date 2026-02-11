El Jardín de Olivia - Capítulo 231: El error que condena a Burgos

11 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) llamó a Bastián (Alonso Quintero) para negar cualquier evidencia o testimonio sobre la muerte de Bernardita (Catalina Guerra). Por miedo, incluso rechazó los $250 millones que le ofrecían por las fotografías.



Sin embargo, Bastián si de algo estaba seguro es que Burgos (Juan Carlos Cáceres) secuestró al periodista. Santana (Matías Oviedo) llegó al lugar de los hechos y obtuvo las imágenes de una cámara de seguridad que registran in fraganti al subprefecto.

Cuando Burgos intentó deshacerse del video, se dio cuenta que su subalterno se le adelantó.

El Jardín de Olivia / Mega

La decepción de Montes

La fiscal Montes (Susana Hidalgo) intentó organizar los argumentos que presentaría contra Raúl Guerrero (César Caillet) con la ayuda de Clemente (Pipo Gormaz), pero Walker se mostró poco cooperativo.

El empresario confesó que volvió con Diana (Nicole Espinoza) y, por lo tanto, tiene un sesgo sobre la acusación. Renata se sintió decepcionada de que Clemente creyera en la terapeuta cuando toda la evidencia apunta en la culpabilidad de su padre.