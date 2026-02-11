"Antes de que sea tarde": Leonor le suplicará a Bastián que no deje a Jessi en el capítulo 232 de EJDO

11 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En el avance del capítulo 232 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) tiene una mordaza por culpa de Luis Emilio (Alejandro Trejo). No puede contarle más cosas a Jessica (Ignacia Sepúlveda) sobre el peligro que corre con su jefe, así que encontrará otra manera de protegerla.

Desesperada, recurrirá a Bastián (Alonso Quintero) para pedirle que no abandone a su amiga.

"Ella sigue enamorada de ti. Basti, por favor, si tú todavía la amas, tienes que pelear por ella. Por favor, antes de que sea tarde, pelea por ella", suplicará crípticamente.

El Jardín de Olivia / Mega

Un desconocido rival para Bastián

El hijo de Bernardita (Catalina Guerra) estará desconcertado con las palabras de la secretaria. "¿Antes que sea demasiado tarde? Leo, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Hay alguien más que esté interesado en la Jessi?", preguntará.

¿Se enterará Bastián de que es su propio padre quien pone en peligro a Jessica?