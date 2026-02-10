"Se debe sentir solito...": Joaquín se cansa de Luis Emilio y lo frena con dura frase en El Jardín de Olivia

10 feb. 2026 - 17:16 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se aburre de los constantes maltratos por parte de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo encara.



Y es que el empresario se encuentra muy abrumado por la idea de perder a Ignacia (Cota Castelblanco), ya que ella está muy enamorada de Karina (Jacinta Rodríguez), lo que para él es estar en el mal camino.

Por lo mismo, insiste a Joaquín que lo ayude a recuperar a su hija. Sin embargo, el joven está cansado y afirma que ya no tiene nada más que hacer, instancia en la que Luis Emilio lo comienza a tratar de poco hombre y otros improperios.

El Jardín de Olivia / MEGA

Joaquín responde a Luis Emilio

Es en ese momento donde Luis Emilio le dice que es tan poco hombre que debe contratar a mujeres para que pasen la noche con él, lo que termina por saturar a Joaquín.

"Se debe sentir solito ahora que alejó a la única hija que daba un peso por usted, si ni siquiera ese huacho que tuvo fuera del matrimonio lo quiere tener cerca", dice firme Joaquín, desatando la furia de Luis Emilio.

No obstante, Joaquín aclara que él no va a permitir "que me falte más el respeto", pero Luis Emilio asegura que debe ayudarlo un poco más para recuperar a Ignacia.