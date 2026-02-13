¡Es hoy! Así puedes conseguir las entradas gratuitas para la Gala de Viña 2026

13 feb. 2026 - 07:00 hrs.

La Gala de Viña del Mar es uno de los eventos más esperados del verano, y este año cuenta con más de 130 invitados que atravesarán una alfombra roja que cuenta con varias estaciones para mostrar los detalles de sus glamorosos looks.

El evento se realizará en el Sporting Club de Viña del Mar, el próximo viernes 20 de febrero a partir de las 21:00 horas, con la transmisión de Mega, aunque también puedes estar presente, viendo los outfits de las figuras desde la galería y disfrutar de la música en vivo.

Así puedes conseguir las entradas a la Gala de Viña 2026

Las entradas las podrás conseguir este viernes, a través del sitio web oficial de Puntoticket, a partir de las 10:00 horas con tu cuenta previamente creada. Los tickets para disfrutar este glamoroso y elegante evento son completamente gratuitas.

De esta forma podrás ver a tus celebridades favoritas desfilando por la alfombra roja más famosa de nuestro país.

Aton

