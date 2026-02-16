Ignacia irá demasiado lejos con las pastillas: Quedará inconsciente en el capítulo 235 de EJDO

16 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En el avance del capítulo 235 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) tocará fondo por el abuso de medicamentos.

Ella estaba preocupada por el comportamiento errático de Bastián (Alonso Quintero) tras la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), pero tendrá la misma conducta escapista, causando gran preocupación en Karina (Jacinta Rodríguez).

Ignacia se desmaya

En una llamada telefónica con Nacha, Kari notará un tono de voz extraño en la joven.

El Jardín de Olivia / Mega

"Ay, me mareé", alcanzará a decir la menor de los Walker, tropezando entre las cajas de la mudanza y golpeándose fuertemente en la cabeza.

Los medicamentos la dejarán inconsciente, mientras Karina se desespera al otro lado de la línea porque dejó de responder.