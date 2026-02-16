"Deje este numerito": La fiscal Montes desacreditará las conjeturas de Santana en el capítulo 235 de EJDO

16 feb. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 235 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) tendrá su esperada reunión con la fiscal Montes (Susana Hidalgo) para exponer la corrupción de Burgos (Juan Carlos Cáceres), pero las cosas no saldrán como tenía en mente.

"Fiscal, ¿a usted no le parecen raras todas las irregularidades que han pasado en este caso? Hay muchas cosas que no calzan", expondrá Gabriel para que por fin se analicen nuevas aristas en el Ministerio Público.

En lugar de escucharlo, Renata aumentará sus sospechas de que Santana se dejó influenciar por Diana Guerrero (Nicole Espinoza). "Mire, comisario, por su bien le voy a pedir que deje este numerito, sobre todo si no tiene evidencias concretas. No es Burgos quien está en tela de juicio frente a la fiscalía... es usted".

El Jardín de Olivia / Mega

¿Qué noticia dará Burgos?

Santana comprenderá que Montes no se pondrá de su lado y por eso es que no se sorprenderá cuando Héctor entre en su oficina.

"Siempre has tenido buen olfato, amigo mío, pero bueno... ya es momento de que terminemos con todo esto", señalará el subprefecto.