"Si te pasa algo, yo me muero": Trini quiere proteger a Bastián de su padre en El Jardín de Olivia

16 feb. 2026 - 17:28 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Trini (Catalina Covarrubias) invitó a Bastián (Alonso Quintero) para irse juntos a Ciudad de México, pero esta vez fue sincera: la oportunidad de abrir una sucursal de la agencia fuera del país es iniciativa de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Bastián lo entendió todo, su padre nuevamente lo quiere lejos. Como su amiga estaba confundida con la situación, él le explicó las sospechas que tiene sobre el crimen de Bernardita (Catalina Guerra).

Trini quiere proteger a Bastián

Trini no podía dar crédito a los horrores que le contó Bastián y se preocupó por su bienestar: "¿Qué vas a hacer tú? Me acabas de decir que tu viejo tiene a la policía en el bolsillo. Te vas a condenar a quizá qué cosa si intentas dar la pelea solo...".

El Jardín de Olivia / Mega

Walker intentó tranquilizarla porque hay más gente que busca la verdad, pero ella insistió en que "si te pasa algo, yo me muero".

Por eso es que con más desesperación, Trini le pidió alejarse del peligro y viajar a México. Bernardita querría que fuera feliz, aunque Bastián fue terco porque no podrá estar tranquilo hasta que él o los culpables de la muerte de su madre, paguen.