Rafa Araneda adelanta su vestuario para la Gala: Utilizará tecnología de nanopartículas nunca antes vista

La Gala de Viña 2026 está a solo dos días de su realización y los invitados ya están afinando los últimos preparativos para llegar con sus mejores prendas, entre los que se encuentra Rafael Araneda, animador del Festival de Viña del Mar.

La periodista Darynka Marcic tuvo la posibilidad de llegar hasta las oficinas de Sergio Arias, sastre que vestirá al animador, quien se encontraba en plena prueba de vestuario.

"Tenemos que probar todo antes de irnos a Viña, si nos vamos hoy mismo", expresó Arias, y recalcó que están en el proceso de ver cómo queda la ropa de todas las actividades que tendrá Araneda durante este período en la Ciudad Jardín.

Rafa Araneda y su prueba de vestuario

Dicho esto, Arias adelantó que "vamos a sorprender con algunas cosas porque yo, como diseñador, estoy vistiendo a Rafael con colores que nunca lo hemos vestido. Le explico a los muchachos, y Karen (Doggenweiler) lo sabe, yo tengo que agradecer la confianza que mi compadre me tiene porque le hago su colección y él la viene a conocer aquí, a ciegas".

Por otra parte, Rafa recalcó que en el escenario de la Quinta Vergara siempre hay harta humita, pero Sergio decidió intervenir y aclarar que podría ir con corbata, además de incluir uno que otro brillo.

Asimismo, Sergio explicó que en esta ocasión la moda irá de la mano con la tecnología para proteger al medio ambiente.

Fue así como Matías Moya, gerente general de Photio, explicó que su empresa utiliza la nanotecnología para lanzar un líquido al traje de Rafael para luego solidificarse y ayudar a purificar al aire a su alrededor. "Este traje equivale a cuatro árboles añosos, cuatro robles tengo en mi cuerpo en este momento, y purifico este aire tal como lo hace un árbol a través del proceso de la fotosíntesis", comentó Araneda.

Moya explicó que "lo que hay acá son nanopartículas que interactúan con la luz y. al hacerlo, purifican el aire, simulando el proceso de fotoíintesis, vale decir, vamos a estar transformando el traje de Rafael directamente en un purificador de aire".

