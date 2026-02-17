Matteo Bocelli confirma su asistencia a la Gala de Viña 2026: Adelantó detalles de su traje

17 feb. 2026 - 13:50 hrs.

El cantante italiano Matteo Bocelli vuelve al Festival de Viña del Mar, esta vez con una presentación en solitario que promete hacer vibrar al público.

Matteo conversó con Mucho Gusto donde, además de comentar lo que será su show en la Quinta Vergara, confirmó su presencia en la Gala de Viña 2026.

El joven italiano señaló que aterrizará en tierras nacionales el viernes 20 de febrero, misma jornada donde pasará por la alfombra roja del Sporting Club de Viña del Mar. Según contó, lo hará con un traje del diseñador italiano Stefano Ricci.

El regreso de Matteo Bocelli a Viña del Mar

Respecto al certamen, dijo tener "un recuerdo increíble de Viña del Mar", por lo que está "muy feliz de volver".

Como un pequeño adelanto, comentó que en el show interpretará algunas canciones de su nuevo álbum "Enamorarse", el cual es íntegramente en español.

