Alguien más tomó el arma: Omar y Vanessa hablarán sobre el crimen de Bernardita en el capítulo 236 de EJDO

17 feb. 2026 - 17:55 hrs.

En el avance del capítulo 236 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) seguirá arrastrando culpa por el crimen de Bernardita (Catalina Guerra), incluso si Vanessa (Begoña Basauri) insiste en que ellos no tienen responsabilidad en lo que sucedió.

"Nosotros sí lo hicimos. Nosotros sí matamos a Bernardita y no hicimos nada porque somos dos títeres de mier...", dirá Droguett.

E insistirá en que "no hicimos nada porque somos cobardes, porque yo soy cobarde y voy a cargar con esa condena para siempre. No fui capaz de matarla, pero tampoco fui capaz de frenar a Luis Emilio... Me quitó la pistola".

El Jardín de Olivia / Mega

Lo que hizo Luis Emilio

Entonces, los recuerdos del director ejecutivo comenzarán a salir a la luz.

Aquella noche fatal, Omar amenazó a Bernardita con la pistola, mientras Walker lo instaba a disparar. Sin embargo, al verlo temblar, Luis Emilio le arrebató el arma y él mismo la dirigió hacia su esposa.