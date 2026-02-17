¡Fuera de la policía! Burgos logró alejar a Santana con un sumario administrativo en El Jardín de Olivia

17 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, el comisario Santana (Matías Oviedo) insistió en denunciar a Burgos (Juan Carlos Cáceres), pero tal como le advirtió el subprefecto, él resultó siendo el único perjudicado.

Héctor fue a su oficina para insistirle una útima vez que dejara toda la investigación alrededor de Raúl Guerrero (César Caillet).

Burgos cumple su amenaza

"Puedo darte una salida digna para que salves el pellejo. Mira, yo te puedo dar cualquier caso, el que tú quieras y tan amigos como siempre. Lo único que te pido a cambio es que te olvides de esta cruzada, Gabo. No seas orgulloso, esto es lo que te conviene", insistió Burgos.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero tal como se esperaba, el comisario declinó porque su sentido del deber es mucho más fuerte.

El subprefecto debió recurrir a la última alternativa: sacar a Gabriel de la policía. Con el detective Roa (Julián Trejo) como testigo, informó que se inicia un sumario administrativo contra Santana y por ese periodo de tiempo queda excluido de sus funciones.