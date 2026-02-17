"La gente que más te quiere se va a hundir": Omar le suplicó a Bastián que desista de hacer justicia en EJDO

17 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) se enteró de que Bastián (Alonso Quintero) rondaba a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) y le hizo una pequeña visita a su departamento.

Esto despertó la rabia dormida del joven Walker, quien se abalanzó con unas tijeras al cuello de Droguett. "Estaba dispuesto a hacerme el loco, a andar de idiota por la vida, pero no puedo. No puedo mirarte a la cara y hacer como que nada ha pasado porque yo sé que fuiste tú. (...) ¡Tú mataste a mi mamá y ahora vas a pagar por esto!".

El director ejecutivo tenía la cara roja y a duras penas le suplicaba a Bastián no ensuciarse las manos, mientras insistía en que el padre de Diana (Nicole Espinoza) era el culpable.

El Jardín de Olivia / Mega

Un consejo muy personal por parte de Omar

"Lo mejor para todos es que Raúl Guerrero sea el asesino", reiteró. Fue entonces que Bastián lo liberó de su agarre.

"No eres solo tú el que va a salir perjudicado: van a ser tus hermanos, va a ser la familia Guerrero, va a ser la Trini, va a ser la Jessica. No te estoy amenazando, te estoy dando un consejo porque mi vida es así. Vivo con miedo de que le vaya a pasar algo a la gente que yo quiero", señaló Omar.

"Suelta esto y sigue con tu vida. Si no, la gente que más te quiere se va a hundir", agregó a punto de llorar.