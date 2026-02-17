"Amenazaron con matarme": Gonzalo se restará de declarar en el juicio contra Raúl en el capítulo 235 de EJDO

17 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 235 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tratará de convencer a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) de que declare en contra de Omar (César Sepúlveda) y muestre las fotografías que tenía en su poder.

"La policía ya lo sabe, la fiscal que está a cargo va a investigar y vas a tener que declarar tarde o temprano", le advertirá.

El miedo será más fuerte

Por miedo, el periodista insistirá en que no vio ni sabe nada del crimen de Bernardita (Catalina Guerra), pero Walker vio cuando lo secuestraron. Es evidente que sí tenía esas imágenes incriminatorias.

El Jardín de Olivia / Mega

"Gonzalo, yo todavía tengo tu plata. Tengo plata que te va a arreglar la vida; solo tienes que pasarme las fotos", le pedirá Bastián al ex de Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Será entonces que Carrasco se quitará la máscara y admitirá la amenaza que tiene en su contra: "Amenazaron con matarme, ¡entiende eso! Si me ven hablando contigo, me van a matar".