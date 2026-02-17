"Por las buenas o las malas": Un matón de Luis Emilio separará a Karina e Ignacia en el capítulo 236 de EJDO

17 feb. 2026 - 18:10 hrs.

En el avance del capítulo 236 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) estará cuidando de Ignacia (Cota Castelblanco) cuando Félix (Matías Schudeck), uno de los matones de Luis Emilio (Alejandro Trejo), entre en el departamento.

Se presentará como un amigo, pero inmediatamente tratará de sacar a la pintora del recinto.

Una promesa incumplida de Karina

Nacha pedirá explicaciones porque no conoce a este hombre que entra con tanto desparpajo en su hogar. Pronto, dejará en claro que es un enviado de su padre.

El Jardín de Olivia / Mega

"Tú tienes un compromiso con don Luis Emilio Walker, así que díganme ustedes: o lo hacemos por las buenas o por las malas", dirá, mientras les muestra la pistola que guarda en el cinto.

Ambas intercambiarán miradas de terror.