"Se acabó, hermanito": Diana celebró quedarse con la custodia de Samuel en El Jardín de Olivia

17 feb. 2026 - 17:05 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, la familia Guerrero por fin obtuvo una buena nueva entre tantas tragedias que han sufrido.

Diana (Nicole Espinoza) le ganó una pequeña batalla a Luis Emilio (Alejandro Trejo) al reclamar el cuidado personal de Samuel (Simón Beltrán). Ahora el empresario tendrá el camino mucho más difícil en tribunales si lo intenta.

"Familia, les tengo una muy buena noticia: me dieron el cuidado legal del Samu. Se acabó, hermanito. Ahora vas a poder sacarte esa preocupación de encima y concentrarte en lo realmente importante, que es recuperarte", dijo la terapeuta.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina podría reencontrarse con Nacha

La familia se abrazó para celebrar y Karina (Jacinta Rodríguez) vio en este logro una esperanza de poder estar con Ignacia (Cota Castelblanco).

"Yo creo que sí, prima. Estoy segura que sí, cueste Lo que cueste, ustedes dos van a volver a estar juntas", afirmó Diana para darle ánimos.