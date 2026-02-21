Con elegante esmoquin negro diseñado para la ocasión: Daniela Ramírez y su paso en la Gala Viña 2026

21 feb. 2026 - 01:28 hrs.

La actriz Daniela Ramírez sorprendió en la Gala del Festival de Viña 2026 con un look que se robó todas las miradas durante su paso por la alfombra roja. Su propuesta de vestuario destacó por elegancia, personalidad y un impecable trabajo de diseño.

Ramírez lució un esmoquin negro ajustado, creado especialmente para la ocasión por el diseñador Sergio Arías. La prenda resaltó la silueta de la actriz y le otorgó una presencia distinguida en la gala. El look fue complementado con joyas antiguas y originales, piezas únicas que añadieron un toque de sofisticación y carácter.

