¡Con una arriesgada apuesta! Kel Calderón encantó en la Gala de Viña 2026 con vestido asimétrico

21 feb. 2026 - 00:23 hrs.

Kel Calderón desfiló por la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026 con un arriesgado look que sacó aplausos.

La abogada dejó los vestidos ajustados de lado y lució una pieza de Tom Ford de diseño asimétrico en uno de los tonos protagonistas del último tiempo, el amarillo mantequilla.

Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

