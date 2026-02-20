Gala Viña 2026: Sigue en vivo la transmisión de la alfombra roja del Festival por Mega

20 feb. 2026 - 20:05 hrs.

A partir de las 20:00 horas puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

El rol de cada uno de los encargados de la Gala

Desde las 21:00 horas, la modelo y conductora Tonka Tomicic hizo su reaparición pública en la edición pasada de la Gala, y este año regresa con un rol aún más relevante: será la encargada de recibir y presentar a las celebridades que deslumbrarán en la alfombra roja de la noche cero.

Por su parte, José Antonio Neme inauguró el evento en 2025 y también asumió la conducción en esa ocasión. Ahora repite este importante rol durante la edición 2026.

La moda estará nuevamente en manos del italiano Marcelo Marocchino, quien aportará su experiencia para analizar cada uno de los looks que marcarán la jornada.

Finalmente, Florencia Vial será la encargada de cubrir los detalles del backstage y las distintas estaciones de la Gala, ofreciendo una mirada interna a lo que sucede fuera de cámara.

