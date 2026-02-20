EN VIVO: Sigue acá la transmisión de la Gala Digital del Festival de Viña 2026

20 feb. 2026 - 20:34 hrs.

Este viernes, la Gala de Viña 2026 amplía su experiencia con una cobertura digital pensada especialmente para quienes quieren vivir el evento desde todos los ángulos.

Mega ofrece una transmisión exclusiva a través de su canal oficial de YouTube, con contenido que no forma parte de la señal abierta y que permite seguir cada detalle en tiempo real.

Completa cobertura en la Gala Digital

Desde el Sporting Club de Viña del Mar, el equipo digital despliega entrevistas en vivo, reacciones espontáneas y los secretos mejor guardados de la alfombra roja, mostrando lo que ocurre antes, durante y después del desfile de los invitados.

La cobertura está encabezada por Poli Flores, El Ranty, Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, quienes comentan los looks, conversan con los famosos y capturan momentos inéditos que no se ven en televisión.

