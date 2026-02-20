¡Toda una reina! Inna Moll impactó con vestido con transparencias en la Gala del Festival de Viña 2026

20 feb. 2026 - 21:43 hrs.

Inna Moll fue una de las primeras figuras en desfilar en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026 y deslumbró con su increíble look.

La reina de belleza lució un vestido de color blanco, el cual estuvo compuesto por un corsé en la parte superior, mientras que la parte posterior estaba llena de transparencias y flores de tela.

Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña