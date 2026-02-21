Skarleth Labra sacó aplausos en la Gala de Viña 2026 con una apuesta elegante y sofisticada

21 feb. 2026 - 00:20 hrs.

Skarleth Labra fue otra de las influencers que destacó en la Gala de Viña 2026 con una apuesta elegante y sofisticada.

La creadora de contenido desfiló por la alfombra roja con un vestido negro con toques brillantes, que aportaron luminosidad y realzaron su figura bajo las luces del evento.

El diseño incluía una llamativa cola que sumó dramatismo a su paso por el Sporting Club, además de un escote pronunciado con el cual recibió diversos aplausos por parte del público.

Gala de Viña 2026 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

