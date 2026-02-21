Presentado por: Paris

Skarleth Labra sacó aplausos en la Gala de Viña 2026 con una apuesta elegante y sofisticada

Skarleth Labra fue otra de las influencers que destacó en la Gala de Viña 2026 con una apuesta elegante y sofisticada.

La creadora de contenido desfiló por la alfombra roja con un vestido negro con toques brillantes, que aportaron luminosidad y realzaron su figura bajo las luces del evento.

El diseño incluía una llamativa cola que sumó dramatismo a su paso por el Sporting Club, además de un escote pronunciado con el cual recibió diversos aplausos por parte del público.

