¡Con bailarines y brillos! Este fue el impactante vestido de Tonka Tomicic en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 21:30 hrs.

Tonka Tomicic fue uno de los rostros que se llevó los aplausos tras su paso por la Gala de Viña 2026.

La animadora de la transmisión oficial de Mega fue una de las primeras figuras en desfilar por la alfombra roja, destacando por su seguridad y elegancia en cada paso frente a las cámaras.

Acompañada de un grupo de bailarines, la actual conductora de El Internado apareció con un vestido reutilizado del año 2008, de la diseñadora Alberta Ferreti, de color beige con brillos y lentejuelas.

