Con un look veraniego: Así fue el destacado paso de Chapu Puelles por la Gala del Festival de Viña 2026

20 feb. 2026 - 22:36 hrs.

Uno de los actores más aplaudidos de la Gala del Festival de Viña 2026 fue Francisco "Chapu" Puelles, quien desfiló con un look muy particular.

El intérprete de Aguas de Oro pasó por la alfombra roja vistiendo un traje en tonos claros, donde la chaqueta era un poco más oscura que el pantalón. El toque especial se lo dio con un gorro muy veraniego.

Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

