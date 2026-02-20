Luciendo su embarazo: Así fue el espectacular vestido de Tita Ureta en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 22:40 hrs.

Tita Ureta fue una de las figuras que destacó en la Gala de Viña 2026 con una apuesta llena de brillo y simbolismo.

La animadora desfiló por la alfombra roja con un impactante vestido dorado cubierto de escamas brillantes, que captó la atención desde el primer momento por su luminosidad.

El look incorporaba un corte en la zona del vientre, detalle que permitió lucir con orgullo su embarazo, llenándose de elogios en la transmisión.

Gala de Viña 2025 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña