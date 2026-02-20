De blanco y lleno de glamour: Así fue el aplaudido paso de Carolina Arregui en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 21:50 hrs.

Carolina Arregui fue una de las figuras que se robó las miradas en la Gala de Viña 2026 con un look elegante y sofisticado.

La reconocida actriz de Aguas de Oro desfiló por la alfombra roja con un radiante vestido blanco con una extensa cola.

Arregui complementó su apuesta con unos pendientes dorados que aportaron un toque de brillo y distinción, logrando un equilibrio perfecto entre sobriedad y glamour.

Gala de Viña 2025 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña